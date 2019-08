SAVE THE DATE: The annual Dia de los Muertos celebration will be held on Friday, Nov. 1, 2019, from 6 – 9 p.m. at the Burien Community Center.

This FREE event is open to the entire community and celebrates the tradition of honoring and remembering our ancestors and families.

Altars & Offerings

Arts & Crafts

Traditional Music

Dance & Food

Stories & More!

Ven a celebrar la tradición de honrar a nuestros antepasados y familias.

Altares y Ofrendas

Artes y Artesanías

Música Tradicional

Danza y Comida

Cuentos y Mucho Más!

For more details, visit www.burienwa.gov/DDLM

#BurienDDLM